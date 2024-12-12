В Steam появились новые настройки загрузки апдейтов

Сегодня появилась информация о том, что компания Valve тестирует новую опцию в бета-версии клиента Steam, которая позволяет по умолчанию загружать обновления игр только при их запуске. Стоит отметить, что на данный момент Steam автоматически решает, когда загружать обновления для игр, основываясь на ряде факторов. Например, для недавно запущенных игр обновления скачиваются вскоре после их релиза разработчиком. А если вы давно не запускали какую-то игру, то клиент может начать загрузку апдейта через несколько дней, дабы накопить несколько крупных обновлений для разных игр из библиотеки и поставить их вместе. Но новая опция по умолчанию даёт пользователям больше контроля — Valve отмечает, что теперь игроки могут откладывать обновление крупных игр до момента, когда они действительно захотят их запустить, что особенно полезно для пользователей с ограничением по трафику.

Эту настройку можно найти в разделе «Загрузки» бета-версии клиента Steam. «Вы можете установить значение по умолчанию — позволить Steam решать, когда обновлять игру (с учётом таких факторов, как дата последнего запуска, доступная пропускная способность и так далее) или ждать обновления до запуска игры», — говорится в посте Valve. При этом для каждой игры можно также задать индивидуальные параметры загрузки в разделе «Свойства», которые будут приоритетнее глобальных настроек. Это довольно интересная штука на самом деле, которой явно стоит попробовать пользоваться.