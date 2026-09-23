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В Steam стала доступна демо-версия HOMEWAVE

Студия pixelcoven представила свежую версию демо для HOMEWAVE — расслабляющего проекта, выполненного в виде виртуальной «операционной системы», где пользователь занимается оформлением цифровых помещений, выполняет задания на удаленной подработке и заводит знакомства в атмосферном двухмерном мире. Разработчики переработали продукт с учетом обратной связи от аудитории и внедрили функции, которые пользователи давно обсуждали. HOMEWAVE — это проект, возвращающий в прошлое, где обстановка в комнатах напрямую сказывается на эмоциях заказчиков, а встроенная платформа с обсуждениями, личными записями и чатом наполняется душевными сюжетами. Демо версия уже доступна в Steam.

Ключевые особенности:
  • Карьера декоратора: украшайте румбоксы, берите заказы на фриланс-бирже и заряжайте клиентов позитивными эмоциями.
  • Разнообразные эстетики: от cottagecore до weirdcore — множество предметов и стилей на любой вкус.
  • Новые друзья: общайтесь с творческими и немного странными пользователями в мессенджере, узнавайте их личные истории и стройте связи.
  • Собственная сеть HOMEWAVE: форумы, блоги, фан-сайты — уютный виртуальный интернет для всех.
  • Атмосфера тепла: разнообразные нтерфейсы, 2D-графика и приятная музыка для полного погружения в воспоминания.
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