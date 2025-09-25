В Steam вышел крупный апдейт домашней страницы

Сегодня компания Valve официально представила обновлённое «персонализированное» меню в магазине Steam, которое должно упростить навигацию и помочь быстрее находить новые игры для приобретения и загрузки. Теперь длинная колонка ссылок слева и синяя верхняя панель объединены в единое меню сверху. В отдельную вкладку вынесены рекомендации, где можно знакомиться с новыми играми и контентом, не переходя по разным разделам. Вкладка «Категории» стала полностью персонализированной — в ней собраны тематические хабы, например по жанрам или подборки игр, которые особенно хорошо работают на Steam Deck.

По словам Valve, цель обновления — сделать использование магазина более удобным и максимально подстроенным под игрока. Компания отмечает, что многие часто посещаемые разделы раньше было трудно найти. Теперь же, вне зависимости от того, регулярно ли вы покупаете новинки или только начинаете собирать библиотеку, новый интерфейс должен позволить добираться до нужного быстрее и проще. При этом многие пользователи в сети уверены, что данное обновление было выпущено исключительно для того, чтобы успокоить и отвлечь тех геймеров, которые пострадали в недавнем скандале с кражей криптовалюты. Тогда компания каким-то образом пропустила в Steam апдейт игры со встроенным трояном, который воровал у геймеров их цифровую валюту. Система проверки апдейтов Steam не заметила в этом коде никакой проблемы и многие геймеры сильно пострадали, что негативно сказалось на репутации платформы.
Subnautica 2 перенесли на 2026 год…
Вчера издание Bloomberg сообщило, что релиз игры Subnautica 2 откладывается до 2026 года. По данным источ…
Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty…
Фильм по мотивам Call of Duty мог бы снять сам Стивен Спилберг, но Activision в итоге отклонила предложен…
Струны судьбы XI: Волшебный сон вышла в Steam…
Примерно квартал назад RPG под названием "Струны судьбы XI: Волшебный сон" появилась в раннем доступе, и …
Разработка Fallout 5 уже идёт, но ждать придётся долго…
После феноменального успеха сериала Fallout на телевидении, фанаты начали массово требовать новые игры во…
Bungie лишилась ведущего руководителя…
Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой д…
В Steam вышел крупный апдейт домашней страницы…
Сегодня компания Valve официально представила обновлённое «персонализированное» меню в магазине Steam, ко…
EA Sports планирует возродить серию игр College Basketball…
Успех игры EA Sports College Football 25, продажи которой уже превысили 1 миллиард долларов, стал не толь…
Battlefield 6 Будет работать даже на RTX 2060…
EA обещает, что Battlefield 6 станет лучшим ПК-опытом за всю историю франшизы. Игра получит поддержку 4K-…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor