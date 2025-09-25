В Steam вышел крупный апдейт домашней страницы

Сегодня компания Valve официально представила обновлённое «персонализированное» меню в магазине Steam, которое должно упростить навигацию и помочь быстрее находить новые игры для приобретения и загрузки. Теперь длинная колонка ссылок слева и синяя верхняя панель объединены в единое меню сверху. В отдельную вкладку вынесены рекомендации, где можно знакомиться с новыми играми и контентом, не переходя по разным разделам. Вкладка «Категории» стала полностью персонализированной — в ней собраны тематические хабы, например по жанрам или подборки игр, которые особенно хорошо работают на Steam Deck.

По словам Valve, цель обновления — сделать использование магазина более удобным и максимально подстроенным под игрока. Компания отмечает, что многие часто посещаемые разделы раньше было трудно найти. Теперь же, вне зависимости от того, регулярно ли вы покупаете новинки или только начинаете собирать библиотеку, новый интерфейс должен позволить добираться до нужного быстрее и проще. При этом многие пользователи в сети уверены, что данное обновление было выпущено исключительно для того, чтобы успокоить и отвлечь тех геймеров, которые пострадали в недавнем скандале с кражей криптовалюты. Тогда компания каким-то образом пропустила в Steam апдейт игры со встроенным трояном, который воровал у геймеров их цифровую валюту. Система проверки апдейтов Steam не заметила в этом коде никакой проблемы и многие геймеры сильно пострадали, что негативно сказалось на репутации платформы.