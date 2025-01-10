В VLC появилась генерация субтитров на базе ИИ

Медиаплеер VLC Media Player, популярное бесплатное приложение с открытым исходным кодом, разработанное некоммерческой организацией VideoLAN, преодолело отметку в 6 миллиардов загрузок по всему миру. Более того, в честь этого события компания также анонсировала новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматическую систему генерации субтитров. Эта функция позволяет в режиме реального времени генерировать субтитры для любого видео с последующим переводом текстового контента на множество поддерживаемых языков. При этом используется искусственный интеллект с открытым исходным кодом, работающий локально на устройстве пользователя. То есть отправлять информацию в сеть не придётся — всё происходит на компьютере пользователя.

Благодаря этому пользователям не потребуется подключение к интернету или облачным сервисам, что, конечно, тоже очень круто. Кроме того, данный инструмент был продемонстрирован компанией VideoLAN на выставке CES 2025, он работал очень даже прилично, но точных сроков релиза функции пока что никто не сообщает. Стоит напомнить, что проект команды VideoLAN был создан в 1996 году, когда студенты из парижского университета пытались создать систему для потоковой передачи видео на территории кампуса. В отличие от многих других проектов с открытым исходным кодом, которые сталкиваются с трудностями из-за ограниченного финансирования, VLC сохранил свою модель бесплатного использования без рекламы.
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