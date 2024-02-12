В Windows 11 24H2 появился встроенный апскейл графики

Судя по информации из сети, компания Microsoft готовит свою собственную технологию AI Super Resolution, которая будет доступна в Windows 11 24H2. В описании функции говорится, что автоматическое масштабирование суперразрешения будет использовать искусственный интеллект для более плавного воспроизведения поддерживаемых игр с улучшенными деталями. Из опубликованного инсайдерами скриншота видно, что технология Microsoft AI Super Resolution будет активироваться с помощью переключателя в панели настроек графики в новой версии Windows 11 24H2.

Пользователи также смогут использовать технологию для каждой игры отдельно, где они смогут установить настройки графики, чтобы использовать графический ускоритель или NPU-модуль на вашем процессоре для обработки технологий на базе искусственного интеллекта. Но самое интересное в том, что практически каждая игра будет поддерживать эту технологию, а использование ИИ означает, что она будет лучше, чем традиционные методы супермасштабирования. Почти каждая другая технология супермасштабирования или увеличения разрешения вроде DLSS (Deep Learning Super Sampling) и XeSS (Xe Super Sampling) работает на основе ИИ, в то время как другие технологии вроде FSR (FidelityFX Super Resolution) от AMD и Apple MetalFX Super Resolution используют аппаратные средства для достижения масштабирования. Безулоснов, пока что говорить о результатах рано, но это явно будет интересное решение и его стоит попробовать.
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