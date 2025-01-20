В Windows 11 появился ИИ-поиск

Судя по информации западных инсайдеров, компания Microsoft тестирует новый поиск на базе искусственного интеллекта в новой сборке Windows 11 для участников программы Windows Insider. Данная функция должна позволить пользователям искать локальные файлы с помощью более простого, разговорного языка. Однако, как и другие функции ИИ от Microsoft, для её использования потребуется компьютер с поддержкой Copilot Plus. При этом функция работает везде, где есть строка поиска — будь то настройки, проводник или панель задач. Кроме того, подключение к интернету не требуется, так как обработка данных происходит с помощью чипов NPU, встроенных в устройства с Copilot Plus. Правда, разработчики отмечают, что пока что поиск с использованием ИИ ограничен настройками Windows и файлами в форматах изображений и текста (JPEG, PNG, PDF, TXT и XLS).

Более того, Microsoft уточняет, что поиск работает только для тех файлов, которые находятся в выбранных пользователем для индексации локациях. В будущем компания планирует расширить возможности функции, добавив поддержку данных из облака, например, файлов, хранящихся в OneDrive. Microsoft сообщает, что поиск с ИИ будет постепенно внедряться для участников Windows Insider на компьютерах с процессорами Snapdragon, поддерживающими Copilot+, но на это нужно время, естественно. Да и поддержка устройств с процессорами Intel и AMD Copilot Plus появится позднее. Но в целом нововведение достаточно положительное.