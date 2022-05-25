В Windows 11 появятся виджеты сторонних разработчиков

Виджеты Windows 11 могут стать более полезными в ближайшие месяцы. Microsoft сообщила на своей конференции разработчиков Build, что операционная система начнет поддерживать виджеты для сторонних приложений в конце этого года. Разработчики смогут создавать виджеты для своих приложений в формате Win32 и прогрессивных веб-приложений, используя платформу Microsoft Adaptive Cards. «Мы воодушевлены отзывами клиентов о виджетах на сегодняшний день. Люди наслаждаются быстрым доступом к наиболее важному для них содержимому таким образом, — заявил Панос Панай, директор по продуктам Microsoft для Windows. Microsoft вернула виджеты, которые ранее появлялись в Windows 7, когда выпустила Windows 11 в прошлом году.

Тем не менее, компания спрятала виджеты за специальной кнопкой. В любом случае, мы чувствовали, что они не так уж и полезны. Открытие виджетов сторонним разработчикам, чтобы они могли предоставить краткую информацию, которую Microsoft не предлагает через свои собственные приложения, может быть удобным решением. Например, вы можете в конечном итоге увидеть свою временную шкалу Twitter или сообщения WhatsApp в виджете. К сожалению, Microsoft пока не раскрывает слишком много подробностей о том, как сторонние виджеты будут работать в Windows 11, поэтому мы надеемся, что есть некоторый контроль качества, чтобы отбиваться от злоумышленников. Всё же виджеты с доступом к различной информации пользователя это не всегда хорошо.