В Windows 11 появятся виджеты сторонних разработчиков…

Тем не менее, компания спрятала виджеты за специальной кнопкой. В любом случае, мы чувствовали, что они не так уж и полезны. Открытие виджетов сторонним разработчикам, чтобы они могли предоставить краткую информацию, которую Microsoft не предлагает через свои собственные приложения, может быть удобным решением. Например, вы можете в конечном итоге увидеть свою временную шкалу Twitter или сообщения WhatsApp в виджете. К сожалению, Microsoft пока не раскрывает слишком много подробностей о том, как сторонние виджеты будут работать в Windows 11, поэтому мы надеемся, что есть некоторый контроль качества, чтобы отбиваться от злоумышленников. Всё же виджеты с доступом к различной информации пользователя это не всегда хорошо.