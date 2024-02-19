В Yuzu появилась настройка видеопамяти

Сегодня была выпущена новая сборка популярного эмулятора Yuzu, которая существенно улучшает новую функцию, недавно представленную в приложении, чтобы предоставить пользователям дополнительные параметры управления видеопамятью для повышения производительности в играх. Сборка Early Access 4150 вводит дополнительные параметры настройки видеопамяти с переключателем в разделе «Расширенные настройки графики». Опция Conservative позволяет эмулятору использовать 7 ГБ видеопамяти при нативном разрешении, задействуя больше памяти в зависимости от значения масштабирования. Это предотвращает замедление эмулятора при использовании других программ, которые требуют видеопамять видеокарты — микрофризов больше не возникнет.

С другой стороны, настройку Aggressive лучше всего использовать с играми, использующими моды разрешения, так как она позволяет использовать до 8 ГБ видеопамяти. Благодаря данной опции пользователи могут играть без использования динамического масштабирования, а это путь к качественному нативному разрешению даже в требовательных играх. Но поскольку эта новая функция доступна только в последней сборке Yuzu Early Access, её могут опробовать только те пользователи, которые оплатили разработчикам подписку Patreon. С другой стороны, пройдёт немного времени и можно будет говорить о том, что новая функция появится и в обычной версии приложения. В течение месяца нововведение точно отправят в полноценный релиз.