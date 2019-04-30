В Зеленограде тестируют первую «умную» урну

Префектурой столичного Зеленоградского административного округа города Москвы и сотрудниками фирмы Prof IT Group запущен проект в области технологий Smart City.

В его рамках районные коммунальные службы приступили к использованию «умных» урн. Так предполагается сократить траты на вывоз мусора. В пресс-службе компании Prof IT Group отметили, что подобное решение поможет в улучшении городской среды и повысит эффективность управления системами ЖКХ. Технология предполагает применение системы удалённого мониторинга и управления, а также использование индикаторов наполнения и пресса. Установка передаёт информацию о наполняемости урны, направляя её напрямую управляющей компании. Функционирует устройство от солнечной батареи, поэтому подключать его к сетям электропитания не нужно.

Для того, чтобы воспользоваться гаджетом по назначению, человеку требуется нажать ножную педаль, открывающую заслонку к внутреннему баку с мусором. Внешняя индикация на урне, как у светофора, информирует об уровне её заполнения. Разработчики заверяют, что благодаря встроенному прессу частота сбора и вывоза мусора сократится в 6–7 раз. Работников коммунальных служб можно будет вызывать лишь по мере необходимости. Такую урну уже установили на Крюковской площади. Очень скоро хотят поставить ещё 2 смарт-гаджета на площади Юности, где часто проходят городские мероприятия.