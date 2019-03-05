В Женеве представлен электромобиль Battista

На Международной выставке в Женеве Geneva Motor Show 2019 был представлен электромобиль Battista от компании Pininfarina.

Это электромобиль мощностью 1900 лошадиных сил, который компания называет «самым мощным легальным автомобилем, когда-либо созданным и построенным в Италии». Достаточно сказать, что этот автомобиль будет быстрым, с максимальной скоростью более 350 км/ч и будет развивать скорость от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Он будет иметь батарею мощностью 120 кВт-ч, что даст ему проехать расстояние около 450 км.

Компания еще не раскрыла цену, но будет построено всего 150 экземпляров, точно так же, как Concept Two от Rimac. Battista будет построен в партнерстве с Mahindra Racing и привлечет экспертов по автомобилям, которые работали над Porsche Mission E и другими электромобилями.