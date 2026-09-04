В дополнении Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara будет новый сюжет и режим

Во время японского эфира Sony State of Play студии Sucker Punch Productions и Sony Interactive Entertainment продемонстрировали расширенный взгляд на дополнение Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara, развивая тему, начатую в августовском посте на официальном блоге PlayStation. Новый сюжетный блок появится 1 октября в составе издания Ghost of Yōtei Complete Edition, а свежий ролик с презентации раскрыл детали истории и включил комментарии Файруз Ай, японской актрисы, озвучивающей Ацу, о её возвращении к персонажу в этой главе.

В Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara повествование строится на двух временных отрезках. В текущем времени Ацу исследует ранее не открытую долину на землях Эзо, которой ранее управлял военачальник по прозвищу Змей вместе со своей группой «Гадюки». В сценах прошлого игроки становятся свидетелями пребывания Ацу на материке в период сражения при Сэкигахаре — важного этапа её биографии, который предшествовал возвращению домой для продолжения миссии мщения. На своём пути она сталкивается с Нагато, знакомым из тех времён, который уже успел перебраться в Эзо. Разработчики из Sucker Punch отмечают, что дополнение приносит новых противников, тяжёлое вооружение, наборы доспехов и красители, а более детальные сведения будут опубликованы позже. Помимо сюжетной части, проект включает Most Wanted — самостоятельный одиночный режим выживания в боевых условиях, который, по словам студии, является их интерпретацией жанра roguelike. Игрокам предстоит выполнять задания, чтобы запускать новые попытки, получать награды за устранённых врагов и открывать дополнительных персонажей по мере прохождения. В списке героев этого режима присутствуют: Ацу, использующая две катаны; Оюки, орудующая кусаригамой; и Нагато, сражающийся яри.