В геймпаде PlayStation 5 может появиться беспроводная зарядка

В просторах интернета появился патент, который намекает на добавления беспроводной зарядки на геймпад для PlayStation 5.

Судя по документу, Sony планирует выпустить адаптер с индуктивной катушкой, который будет заряжать контроллер без проводов от док-станции.

Компания Sony уже до этого представила аддон, который добавляет пару кнопок на заднюю часть DualShock 4. Скорее всего новый геймпад станет неким улучшенным вариантом, так как запатентовали его еще в октябре 2019 года.

Компания Sony обещала выпустить приставку уже в 2020 году.