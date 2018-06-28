В июне стартуют продажи духовых шкафов Candy FCPS815XL и Candy FCPS615X

Candy представила новую серию духовых шкафов Smart Steam с программами приготовления пищи с паром. Пар используется на начальном этапе приготовления блюда и позволяет сделать выпечку более пышной, а корочку более румяной и хрустящей. Он может применяться не только для выпечки, но и для приготовления овощей и мясных продуктов. Благодаря его применению, блюда меньше теряют влагу, получаются более сочными и имеют насыщенный вкус. В серию новых духовых шкафов входят две модели: FCPS815XL с 4 программами с паром и FCPS615X с 3 программами с паром.

Candy представила новую серию духовых шкафов Smart Steam с программами приготовления пищи с паром. Пар используется на начальном этапе приготовления блюда и позволяет сделать выпечку более пышной, а корочку более румяной и хрустящей. Он может применяться не только для выпечки, но и для приготовления овощей и мясных продуктов. Благодаря его применению, блюда меньше теряют влагу, получаются более сочными и имеют насыщенный вкус. В серию новых духовых шкафов входят две модели: FCPS815XL с 4 программами с паром и FCPS615X с 3 программами с паром.

Candy FCPS815XL – 27 990 руб.

Candy FCPS615X – 25 990 руб.

Конечно же, в духовых шкафах от итальянской компании не обошлось без режима «Пицца», который позволяет готовить любимое во всем мире блюдо как в настоящей итальянской дровяной печи. Большой объем шкафа (70 литров) и широкий набор функций позволят не ограничивать кулинарные фантазии и дадут возможность творить настоящие шедевры на радость родным и друзьям. Для программирования времени приготовления используется таймер с сенсорным управлением. Он поможет задать время начала приготовления, продолжительность работы и время отключения. Также пользователь может установить режим простого звукового оповещения, например, чтобы не пропустить время добавления ингредиентов в блюдо. Ухаживать за шкафом очень легко и просто, так как в духовке есть функция очистки паром AquActiva (АквАктива), а внешние панели имеют защиту от отпечатков пальцев. Основные характеристики духовых шкафов новой серии представлены в сравнительной таблице ниже. Рекомендованные розничные цены:Старт продаж — июнь 2018.