В камере Canon EOS R5 появится поддержка Cinema RAW Light

Сетевые источники сообщают о том, что компания Canon готовит к выходу важное обновление для беззеркальной камеры Canon EOS R5. Апдейт привнесет функцию записи видео в формате Cinema RAW Light (12 бит), запись видео в C-Log 2 и C-Log 3, возможность записывать ролики в разрешении 1080p при 120к/с и более точную настройку контроля температуры корпуса камеры.

Напомним, что Canon EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K, новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижным экраном 2,1 Мп, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слотами CFexpress и SD, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, форматом HEIF с 10-битным представлением цвета, записью видео в 8K с кадровой частотой 30 к/с в RAW или H.265, в 4K с 120 к/с, 10-битным представлением и цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, а также аккумулятором с автономностью до 320 кадров.
Комментарии и отзывы Canon EOS R5
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