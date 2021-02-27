В камеру Sony a7S III добавили цветовой профиль S-Cinetone

Компания Sony выпустила обновление прошивки для камеры Sony a7S III, которое добавляет цветовой профиль Sony S-Cinetone. Последний можно встретить в новой компактной камере Sony FX3 Cinema Line. Японский производитель утверждает, что Sony S-Cinetone вдохновлен цветом в флагманской камере Sony VENICE.

Напомним, что полнокадровая беззеркальная камера a7S III оснащается новым 12,2 Мп датчиком изображения Exmor R с обратной засветкой, процессором Bionz XR, диапазоном светочувствительности ISO 80-102400 (расширяется до ISO 40-409600), пятиосевой системой стабилизации, гибридной системой автофокуса с 759 точками, покрывающими 92% кадра, записью видео в 4К до 120 к/с при 10-разрядном представлении и субдискретизации 4:2:2 с кодированием в H.264 или H.265, поддержкой профилей S-Log2/3 и HLG, динамическим диапазоном 15 EV, выводом 4K 60p 16 бит в формате RAW на внешний рекордер, новой системой охлаждения, двумя слотами для карт памяти, серийной съемкой до 10 к/с, OLED-видеоискателем разрешением 9,44 млн точек, подвижным 3-дюймовым дисплеем, массой 699 г и габаритами 129:97:81 мм.