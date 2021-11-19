В кинокамеру RED V-Raptor добавили запись таймлапсов и ProRes

Компания RED выпустила новую прошивку (V 1.2.0 beta) для представленной в сентябре кинокамеры RED V-Raptor. Обновление привносит функцию записи Timelapse и возможность записывать видео в кодеке ProRes. Скачать прошивку можно с официального сайта RED.

Напомним, что оцененная в 24 тысячи долларов камера характеризуется полнокадровой CMOS-матрицей (40.96:21.60 мм) разрешением 35.4 Мп, динамическим диапазоном 17 ступеней, возможностью записывать видео в разрешении 8K при 120 кадрах в секунду, 6K 198к/с и 4K 240 к/с, креплением Canon RF, поддержкой карт памяти CFexpress Type-B, 7-дюймовым сенсорным боковым экраном, интерфейсом USB Type-C, двумя портами 12G-SDI и массой 1.82 кг. При этом, запись в разрешениях 2K, 4K, 5K и 6K возможна только в кроп-формате Super35, а не со всей площади полнокадровой матрицы.