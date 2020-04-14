В мае стартуют продажи ADATA XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB

ADATA объявляет о выпуске новых скоростных модулей памяти XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB. Частота работы модулей достигает 4800МГц, а максимальный объём одной планки составляет 32Гб. В сочетании с элегантным строгим дизайном, XPG SPECTRIX D50 способны удовлетворить потребности оверклокеров, ПК энтузиастов и геймеров. Дизайн XPG D50 характеризуется чистыми и простыми геометрическими линиями. Идеально вписывается в их облик треугольный модуль RGB подсветки. Подсветка может работать в трёх режимах: статичном, «дышащем» и «комета». Переключаться между ними можно с помощью фирменного приложения XPG RGB Sync, либо используя ПО для управления подсветкой от производителя материнской платы. Вдобавок к этим трём режимам, подсветку можно переключить в режим «музыка», синхронизируя её с любимыми песнями.

Версии на 4800МГц и 4600МГц, а также 32-гигабайтные модули будут доступны в мае. Остальные варианты появятся в продаже уже в апреле.