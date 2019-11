В Nintendo eShop началась распродажа Киберскидки 2019. В рамках этой акции, можно купить игры в плоть со скидкой до 90%.

Акция Киберскидки 2019 в Nintendo eShop продлятся до 1 декабря. Список игр которые попали под акцию: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario, BrosRocket League, Octopath Traveler, Beholder 2, Super Mario Odyssey, My Memory of Us, Syberia 3, Mega Man 11, Doom и другие. Акция распространяется на 395 наименований игр.