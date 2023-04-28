В новую Forza Motorsport можно будет играть даже слепым геймерам

В конце этого года выходит новая часть популярной гонки Forza Motorsport с внушительным перечнем улучшений графической составляющей, что вполне нормально для современной видеоигры флагманского уровня. Но куда более важное изменение заключается в том, что игра также позволит игрокам, которые слепы или имеют ограниченное зрение, гонять по трекам, слушая звуки и сигналы, помогающие в управлении. Эти умные аудио-сигналы делают грядущую Forza Motorsport самой доступной из всех созданных гоночных симуляторов в мире для людей с ограниченными возможностями. Для реализации этих возможностей студия Turn 10 Studios сотрудничает с консультантом по доступности и слепым геймером Брэндоном Коулом — это необходимо разработчикам, чтобы настроить эти аудио-сигналы и сделать гоночный симулятор для слепых не какой-то мечтой, а вполне себе реальностью.

Разработчики признались, что изначально у них получалось достаточно плохо — геймеры с определёнными ограничениями постоянно врезались в стены на треках и не могли управлять транспортным средством с комфортом. Команде пришлось придумать множество различных звуковых команд, которые уведомляли игрока о столкновении и это позволило пользователям куда более эффективнее управлять виртуальным транспортным средством. Более того, в конечном итоге геймеры с ограничениями по зрению смогли спокойно проезжать трек и даже ставить рекорды, что кажется абсолютно феноменальным преимуществом по сравнению с другим играми.