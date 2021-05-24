В продаже появились отдельно стоящие посудомоечные машины Candy Brava

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте продаж новых моделей отдельно стоящих посудомоечных машин серии Brava шириной 45 см.

Модельный ряд включает четыре новые модели: CDPH 2L952W-08 (арт. 32002262), CDPH 2L952X-08 (арт. 32002263), CDPH 2D1149W-08 (арт. 32002248) и CDPH 2D1149X-08 (арт. 32002249). Базовые модели CDPH 2L952W-08 (белый)/CDPH 2L952X-08 (нерж. сталь) имеют две загрузочные корзины и способны вместить до 9 комплектов посуды одновременно. Данные модели оснащены пятью программами мойки.

Модели DPH 2D1149W-08 (белый)/CDPH 2D1149X-08 (нерж. сталь) оснащены тремя корзинами общей вместимостью до 11 комплектов посуды. Машины имеют цифровой дисплей. Есть функция отложенного старта.

Представленные модели отличаются тихой работой, уровень шума достигает 52 дБ. Кроме того, посудомоечные машины экономично потребляют воду и электроэнергию. Потребление воды за тестовый цикл составляет 9 литров во всех новинках, а потребление энергии составляет 0,69 кВт/ч у старших моделей и 0,78 кВт/ч у моделей базовой комплектации. Индукционный двигатель обеспечивает экономичность и высокий ресурс работы машины, а также имеет защиту от перелива и систему самодиагностики неисправностей. Новинки оснащены шлангом с системой AquaStop.

Программа мойки ZOOM, позволяет отмыть и высушить посуду с самым высоким классом А всего за 32 минуты.

Характеристики:

  • Ширина - 45 см
  • Загрузка - 9 или 11 комплектов
  • Количество программ - 5 или 7 на панели управления
  • Количество корзин - 2 или 3
  • Класс энергоэффективности (РФ) - А
  • Класс мойки и сушки - А
  • Тип двигателя – индукционный
  • Система AquaStop (не во всех моделях)
  • Уровень шума - 49 дБ или 52 дБ

Отдельно стоящие посудомоечные машины Candy Brava продаются от 25 290 рублей.
Комментарии и отзывы Candy Brava
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