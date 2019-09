В сервис Nintendo Switch Online поступило 20 классических игр

Одной из наиболее привлекательных причин присоединения к сервису Nintendo Switch Online всегда была обширная библиотека бесплатных игр NES.

В сентябрьском выпуске Nintendo Direct в библиотеку будет добавлено множество игр SNES. Список игр: Brawl Brothers, Breath of Fire, Demon's Crest, F-ZERO, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, Kirby's Dream Course, Kirby's Dream Land 3, Pilotwings, Star Fox, Stunt Race FX, Super E.D.F. Earth Defense Force, Super Ghouls 'n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi's Island, Super Metroid, Super Puyo Puyo 2, Super Soccer, Super Tennis и The Legend of Zelda: A Link to the Past. Подписка Nintendo Switch Online стоит 279 рублей в месяц или 1399 рублей в год.

Компания также выпускает специальный беспроводной контроллер для SNES-игр на Nintendo Switch, который обойдется примерно в $30.