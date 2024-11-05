В сеть слили полный список характеристик PS5 Pro

В преддверии запуска игровой консоли PS5 Pro на этой неделе появились подтверждённые надёжными инсайдерами характеристики самой мощной версии консоли PS5. Информационное издание Digital Foundry опубликовало подробности из руководства, которое предназначалось исключительно для прессы, подтверждающие, что консоль оснащена 8-ядерным и 16-поточным процессором AMD Ryzen Zen 2 и графическим процессором на базе архитектуры RDNA с производительностью на уровне 16,7 терафлопс, что значительно превосходит 10,23 терафлопс у стандартной PS5. Руководство также подтверждает, что PS5 Pro оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и дополнительными 2 ГБ более медленной памяти DDR5 для управления системными задачами, не связанными с играми, а также специальным (на деле он не такой уж и специальный) твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ.

Максимальная потребляемая мощность консоли составляет 390 Вт, что больше, чем 340 Вт у цифровой и стандартной версий PS5, однако, по словам производителя, данная консоль не будет постоянно потреблять столько энергии. Речь только про пиковые нагрузки в определённых видеоиграх, тогда как в других задачах потребление будет заметно ниже. Так стоит сказать, что в официальном блоге PlayStation компания Sony вчера опубликовала список из 55 игр, которые получат улучшения для PS5 Pro к моменту запуска консоли 7 ноября. Речь в том числе про игры Call of Duty: Black Ops 6 и Star Wars: Outlaws, которые были представлены буквально недавно.