В сеть слили серийные номера умных колец Samsung Galaxy Ring

Изначально умное кольцо Galaxy Ring от компании Samsung было анонсировано в январе текущего года, после чего производитель продемонстрировал новинку в феврале на выставке MWC 2024. А теперь инсайдеры уверенно заявляют, что новый гаджет будет официально анонсирован в июле на следующем мероприятии Unpacked. На этом же мероприятии производитель планирует представить новые модели складных смартфонов Galaxy Z Flip и Z Fold. В сети даже появились серийные номера восьми моделей умных часов (SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509), так что можно предположить, что производство уже запустили и компания активно работает в этом направлении.

При этом если вы внимательно просматривали список моделей, то заметили, что номеров SM-Q503 и SM-Q504 там нет. Вероятно, это связано с размерами умных колец — производитель задумал выпустить восемь моделей разного размера и, судя по всему, какой-то промежуточный вариант просто убрали. Можно предположить, что SM-Q500 будет самым маленьким размером, в то время как SM-Q509 будет самым большим кольцом из всех представленных. И если производитель сократил 3-ю и 4-ю модели, то это относится к мелким размерам. Возможно, в компании решили, что лучше сделать акцент на более внушительных размерах колец для мужчин. Но, в любом случае, это лишь предположения на текущий момент — до официального релиза ещё достаточно много времени и ситуация явно может измениться в обозримом будущем.