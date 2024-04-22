В сеть слили серийные номера умных колец Samsung Galaxy Ring

При этом если вы внимательно просматривали список моделей, то заметили, что номеров SM-Q503 и SM-Q504 там нет. Вероятно, это связано с размерами умных колец — производитель задумал выпустить восемь моделей разного размера и, судя по всему, какой-то промежуточный вариант просто убрали. Можно предположить, что SM-Q500 будет самым маленьким размером, в то время как SM-Q509 будет самым большим кольцом из всех представленных. И если производитель сократил 3-ю и 4-ю модели, то это относится к мелким размерам. Возможно, в компании решили, что лучше сделать акцент на более внушительных размерах колец для мужчин. Но, в любом случае, это лишь предположения на текущий момент — до официального релиза ещё достаточно много времени и ситуация явно может измениться в обозримом будущем.