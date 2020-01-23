В сеть утек геймплей игры Godfall для PlayStation 5

Студия Gearbox анонсировала Godfall на мероприятий The Game Awards 2019. Это первая игра для консоли PlayStation 5. На The Game Awards 2019 показали только кинематографический ролик, но теперь же в просторах интернета гуляет первые геймплейные кадры игры.

В игре Godgall игрокам предстоит сражаться в фэнтезийном окружении с помощью колющих и режущих предметов. Все же разработчики рассказали, что игроки будут сражаться со злом не только ради победы добра, но и легендарного оружия. К тому же в Godfall появится кооператив до трех игроков, которые смогут вместе проходить подземелья и миссии.

Выйдет игра Godfall в конце 2020 года на платформе PlayStation 5, а также PC в Epic Games Store.