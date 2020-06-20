В сеть утекли характеристики камеры Canon EOS R6

Сетевые источники рассекретили подробные характеристики полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R6, которая будет представлена 9 июля. Устройству прочат CMOS сенсор разрешением 20 Мп, систему матричной стабилизации IBIS, поддержку серийной съемки 12к/с с механическим и 20к/с с электронным затвором, возможность записывать видео в 5K (оверсемплинг), в 4K при 60 кадрах в секунду и в FullHD 120к/с, запись видео в Canon Log и 10-bit с выводом на внешний рекордер, функцию «зебра», автофокус, два слота для карт памяти SD UHS-II, видоискатель и аккумулятор LP-E6NH Battery, как в Canon EOS R5. Цена камеры будет ниже 2500 долларов.