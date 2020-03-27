В сеть утекли характеристики камеры Panasonic GX950

Сетевые источники поделились подробностями о компактной камере Panasonic GX950, выход которой ожидается в конце 2020 года. Итак, новинка получит датчик изображения Live MOS разрешением 20,3 Мп, процессор Venus Engine Image Processor, возможность записывать видео в разрешении UHD 4K при 30 кадрах в секунду и защиту от погодных явлений. Также источник поделился некоторыми сведениями о полнокадровой беззеркалке Lumix S1V. Камере прочат 8 Мп сенсор, CMOS Sensor, двойное нативное ISO WDR, автофокус OFPD Расширенный DFD, а также возможность записывать видео формата 4K 96к/с 3:2 OpenGate, 4K 120к/с DCI 4K и 4K 160к/с 2,39: 1. Ориентировочная цена и дата выхода этой модели пока не раскрываются.