В сети появилась слитая сборка Horizon Forbidden West

Хотя кажется, что Sony Interactive Entertainment успешно пресекла утечки, и сборка, похоже, не появилась на сайтах обмена файлами, это обязательно станет еще одним разочаровывающим инцидентом для компании. Напомним, что за несколько месяцев до того, как The Last of Us Part II была выпущена, большая часть игры, включая кат-сцены с основными сюжетными спойлерами, просочилась в сеть. Так что, если вы один из многих поклонников Horizon Zero Dawn, которые с нетерпением ждут продолжения, лучше всего в течение следующего месяца или около того очень осторожно ходить по интернету. Возможно, стоит отключить определенные ключевые слова, связанные с Horizon Forbidden West, в социальных сетях или даже установить расширения для браузера, чтобы избежать спойлеров.