В сети появилась слитая сборка Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West — один из крупнейших эксклюзивов года для PlayStation, который ожидают многие пользователи по всему миру. Но чуть более чем за месяц до выхода ролевой игры (дата релиза назначена на 18 февраля) в сеть просочилась незаконченная версия игры. Согласно информационному изданию Video Games Chronicle, сборка включает в себя весь основной контент Horizon Forbidden West, хотя некоторые художественные объекты отсутствуют. Скриншоты и видео из того, что называется версией игры для PS4, появились в социальных сетях в понедельник. Многие из них позже были удалены из Твиттера из-за жалоб, отправленных правообладателем, которые считают, что утечка является незаконной.

Хотя кажется, что Sony Interactive Entertainment успешно пресекла утечки, и сборка, похоже, не появилась на сайтах обмена файлами, это обязательно станет еще одним разочаровывающим инцидентом для компании. Напомним, что за несколько месяцев до того, как The Last of Us Part II была выпущена, большая часть игры, включая кат-сцены с основными сюжетными спойлерами, просочилась в сеть. Так что, если вы один из многих поклонников Horizon Zero Dawn, которые с нетерпением ждут продолжения, лучше всего в течение следующего месяца или около того очень осторожно ходить по интернету. Возможно, стоит отключить определенные ключевые слова, связанные с Horizon Forbidden West, в социальных сетях или даже установить расширения для браузера, чтобы избежать спойлеров.