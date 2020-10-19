В сети появились фото черного DualSense

Когда компания Sony официально представила свою игровую консоль нового поколения, то многие пользователи оказались не совсем довольны, ведь приставка поступит в продажу исключительно в белом цвете. Это довольно странное решение со стороны производителя, ведь черная консоль более практичная и привлекает к себе больше внимания. Теперь же в сети появилась информация о том, что производитель все же работает над черной вариацией консоли — например, появились фотографии черного DualSense. Правда, стоит отметить, что это могут быть фотографии старого варианта геймпада для комплекта разработчика, а не новое устройство, которое сейчас тестируется. Все же ждать новый вариант расцветки пока что совершенно не стоит, так как сначала будут продавать белую консоль.