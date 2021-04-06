В сети появились первые изображения дрона DJI Air 2S

Сегодня инсайдеры из Китая поделились очередными фотографиями нового дрона DJI Air 2S, который должен быть представлен в самое ближайшее время. На фотографиях видно, что новое устройство получит достаточно компактный корпус в фирменном стиле, спереди будет расположена камера на специальной подвеске, которая будет амортизировать устройство процессе полета. За счёт этого производитель обеспечивает пользователя достаточно плавной картинкой, а сама камера, если верить инсайдерам, будет оборудована датчиком изображения на 20 мегапикселей. Когда точно производитель планирует представить новый дрон информации нет, как и хотя бы каких-то данных о стоимости данного устройства. Остается только ждать и надеяться, что новинка будет относительно доступной.