В сети появились тесты Intel Core i7-12700H - впечатляет

Сегодня в сети появились результаты тестов Cinebench R20 и R23 для еще не выпущенного процессора Core i7-12700H Alder Lake-P. Этот конкретный процессор оснащен 14 ядрами и 20 потоками, столько же, сколько у Core i7-12800H и Core i9-12900HK, за исключением более низкой частоты (которая, к сожалению, еще не подтверждена). Судя по изображениям, процессор набрал 689 баллов в одноядерном тесте Cinbench R20 и 7158 баллов в многоядерном тесте. Кроме того, многоядерный тест с новой версией ПО показывает 18501 балл. Кроме того, сразу несколько информационных изданий опубликовали свои собственные результаты тестирования высокопроизводительных процессоров Intel Tiger Lake-H и AMD Zen3, которые на данный момент остаются лучшим предложением от обеих компаний.

Похоже, что Core i7-12700H будет на 21% быстрее, чем Ryzen 9 5900HX в одноядерном тесте CB20 и на 47% быстрее, соответственно, в многоядерных тестах R20 и R23. Стоит уточнить, что процессор AMD оснащен 8 ядрами и 16 потоками, тогда как новый ЦП Alder Lake-P имеет 6 ядер производительности и 8 эффективных ядер (всего 14 ядер) и 20 потоков, поскольку небольшие ядра Atom не поддерживают гиперпоточность. К настоящему времени мы узнали о трех ещё невыпущенных процессорах поколения Alder Lake-P, все из которых имеют одинаковую конфигурацию ядер. Однако процессоры будут предлагаться в разных ценовых категориях, поскольку каждая модель имеет разную тактовую частоту. Будем ждать официальных новостей по этому поводу.
Комментарии и отзывы Intel Core i7-12700H
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