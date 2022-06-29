В сети появились тесты Intel Core i9-13900K Raptor Lake

Тесты процессоров Intel Core i9-13900K Raptor Lake снова просочились в сеть, и похоже, что синяя команда собирается предложить впечатляющий прирост многопоточной производительности по сравнению с текущими процессорами Alder Lake. Просочившиеся бенчмарки исходят от участника форума Chiphell, Lordzzz, который утверждает, что именно он на днях протестировал процессор Core i9-13900K Raptor Lake. Это подтверждается тем фактом, что пользователь разместил неразмытое изображение чипа с пометкой «Intel Confidential» и представляет собой вариант «Q0D8», предназначенный для образца ES1. Пользователь утверждает, что, хотя чипы ES1 имеют различные проблемы, такие как несоответствие требуемой частоте и различные проблемы совместимости, другой вариант ES3 также находится в свободном доступе и обеспечивает гораздо лучшую производительность.

Процессор Intel Core i9-13900K все еще является ранним образцом, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Судя по предыдущим слухам, мы можем ожидать до 68 МБ общего «игрового» кэша на этом чипе. Предыдущие утечки показали базовую частоту 2,4 ГГц и ускорение 4,6 ГГц для чипов ES. Это все еще довольно мало по сравнению с утечками, которые указывали на тактовую частоту до 5,8 ГГц. Хотя пользователь предоставил только скриншоты из CPU-z, он также перечислил характеристики и производительность чипа ES3. Чип ES1 достигает максимальной частоты 4,0 ГГц для всех ядер, а чип ES3 — 5,5 ГГц для одноядерных и 5,3 ГГц для всех ядер. Чипы ES1 также не поддерживают разгон.