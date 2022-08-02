В сети появились тесты процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake в Cinebench

Эта конфигурация стала возможной благодаря 8 ядрам P на основе архитектуры Raptor Cove и 8 ядрам E на основе архитектуры ядра Grace Mont. ЦП поставляется с 30 МБ кэш-памяти L3 и 24 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 54 МБ кэш-памяти. Чип работал с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и тактовой частотой 5,40 ГГц. Ускорение всех ядер рассчитано на 5,3 ГГц для P-ядер, в то время как у E-ядер базовая тактовая частота составляет 3,4 ГГц, а в режиме Boost — 4,3 ГГц. По словам источника, последние тесты проводились со всеми включенными ядрами. P-ядра Raptor Cove работали на частоте всех ядер 5,5 ГГц, а ядра E работали на частоте всех ядер 4,3 ГГц. Процессор работал с напряжением 1,3 В, и заявлено, что максимальная частота составляет около 4 ГГц. Упомянутый выше процессор с частотой 5,5 ГГц является пределом для одного ядра, поэтому наличие всех ядер, работающих на частоте 5,5 ГГц, определенно приведет к гораздо более высокому энергопотреблению.