В сети появились тесты процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake в Cinebench

Все больше и больше тестов флагманского процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake просачиваются, и на этот раз мы можем увидеть всю мощь чипа в Cinebench. Последние тесты производительности в разгоне были опубликованы китайским участником форума Baidu Сяочуном. В тестах мы снова можем увидеть образец процессора Intel Core i9-13900K ES2. Мы также видели вчера Intel Core i7-13700K, разогнанный до 6 ГГц, но мы не только получили еще один рекорд разгона, но также увидели потенциал разгона всех ядер Core i9-13900K. Процессор Intel Core i7-13700K станет самым быстрым чипом Core i7 13-го поколения, предлагаемым в линейке процессоров Raptor Lake. Чип имеет в общей сложности 16 ядер и 24 потока.

Эта конфигурация стала возможной благодаря 8 ядрам P на основе архитектуры Raptor Cove и 8 ядрам E на основе архитектуры ядра Grace Mont. ЦП поставляется с 30 МБ кэш-памяти L3 и 24 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 54 МБ кэш-памяти. Чип работал с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и тактовой частотой 5,40 ГГц. Ускорение всех ядер рассчитано на 5,3 ГГц для P-ядер, в то время как у E-ядер базовая тактовая частота составляет 3,4 ГГц, а в режиме Boost — 4,3 ГГц. По словам источника, последние тесты проводились со всеми включенными ядрами. P-ядра Raptor Cove работали на частоте всех ядер 5,5 ГГц, а ядра E работали на частоте всех ядер 4,3 ГГц. Процессор работал с напряжением 1,3 В, и заявлено, что максимальная частота составляет около 4 ГГц. Упомянутый выше процессор с частотой 5,5 ГГц является пределом для одного ядра, поэтому наличие всех ядер, работающих на частоте 5,5 ГГц, определенно приведет к гораздо более высокому энергопотреблению.
Мобильные процессоры Ryzen 7000 могут получить мощную график…
Мобильным процессорам поколения "Phoenix" Ryzen 7000 приписывают невероятно мощные iGPU. Но эти APU могут…
128-ядерный процессор AMD EPYC "Bergamo" на базе сокета SP5…
Компания AMD выпустила два разных корпоративных процессора нового поколения: процессор EPC Genoa с 96 ядр…
Intel Core i9-13900K Raptor Lake протестировали в играх…
У нас отличные новости — первые игровые и синтетические тесты производительности процессора Intel Core i9…
Процессоры Intel Raptor Lake представят 28 сентября…
Инсайдер Enthusiast Citizen обнародовал график выпуска процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения и ма…
Новые процессоры Apple произведёт TSMC…
Apple недавно анонсировала новый чип M2 со значительными улучшениями в плане центрального и графического …
Intel выпустил процессоры HX Core «Alder Lake» 12-го поколен…
Сегодня Intel представила процессоры Core HX «Alder Lake» 12-го поколения для высококлассных игровых ноут…
Предполагаемый гибридный процессор AMD Instinct MI300 Exasca…
Сегодня стало известно, что грядущий AMD Instinct MI300 предположительно будет доступен в виде ускоренног…
Habana Labs выпустил процессоры второго поколения с искусств…
Сегодня на конференции Intel Vision компания Habana Labs, входящая в состав Intel, анонсировала процессор…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor