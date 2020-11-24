В следующем году Samsung откажется от производства ЖК-дисплеев

Samsung Display собирается полностью отказаться от производства ЖК-дисплеев к весне 2021 года. Это решение должно было быть реализовано уже в этом году, задержка связана с продолжающейся пандемией и увеличением спроса на ЖК-панели.

В последние несколько лет Samsung стремительно сокращает расходы на ЖК-дисплеи, чтобы высвободить ресурсы для собственных дисплеев с квантовыми точками. Хотя в настоящее время компания производит QLED-телевизоры с улучшенными квантовыми точками на основе ЖК-дисплеев, не секрет, что она также разрабатывает QD-OLED, технологию отображения следующего поколения, сочетающую квантовые точки и OLED.
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