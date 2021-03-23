В утреннем шоу Алисы появились новые рубрики. Теперь слушатели могут добавлять в шоу Алисы новые рубрики. Это стало возможным благодаря навыкам, которые партнёры Яндекса разработали на платформе Диалоги.

С помощью новых рубрик можно узнать много интересного. Например, в рубрике компании Skyeng слушателей ждёт рассказ про английское слово дня, в рубрике Aviasales — про любопытные факты о разных странах, а Политехнический музей будет знакомить с открытиями и изобретениями со всего света. Чтобы новые рубрики появились в шоу, нужно зайти в приложение Яндекс и выбрать темы в настройках Алисы.

Список доступных рубрик будет пополняться. Чтобы предложить собственный навык для шоу, нужно заполнить заявку.

Шоу Алисы - это персональная утренняя программа, где пользователи могут слушать полезную информацию, музыку и интересные истории, подобранные специально для них. Чтобы запустить программу, достаточно сказать: «Алиса, включи утреннее шоу!» или просто «Доброе утро».