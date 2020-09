VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond дебютирует сюжетным трейлером

На конференции Oculus Connect 6 была анонсирована VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond. Новый проект перенесет игрока в период Второй мировой войны. Игра разрабатывалась совместно с Oculus Studios и будет доступна в качестве эксклюзива на платформе Oculus Rift. На конференции Oculus Connect 6 была анонсирована VR-игра Medal of Honor: Above and Beyond. Новый проект перенесет игрока в период Второй мировой войны. Игра разрабатывалась совместно с Oculus Studios и будет доступна в качестве эксклюзива на платформе Oculus Rift. Respawn Entertainment выпустил первый сюжетный трейлер одиночной компании. Игра будет задействовать игровой движок Unreal Engine 4. Выпуск игры запланирован на 2020 год. Respawn Entertainment выпустил первый сюжетный трейлер одиночной компании. Игра будет задействовать игровой движок Unreal Engine 4. Выпуск игры запланирован на 2020 год. Комментарии и отзывы Medal of Honor: Above and Beyond