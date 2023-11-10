Valve анонсировала консоль Steam Deck OLED

Компания Valve представила обновленную игровую консоль Steam Deck OLED, которая может похвастаться заметными улучшениями в сравнении с оригинальной моделью. Итак, новинку оснастили 7,4-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит вместо 7-дюймовой IPS-панели с частотой обновления 60 Гц и яркостью 400 нит в оригинале, аккумулятором ёмкостью 50 Втч вместо 40 Втч, более энергоэффективной 7-нм платформой против 6-нм в оригинале, улучшенной системой охлаждения, уменьшенным на 30 граммов корпусом, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и кабелем питания длиной 2,5 м. Steam Deck OLED появится в продаже 16 ноября по цене в 550 долларов за вариант с NVMe-накопителем на 512 ГБ и 650 долларов за версию на 1 ТБ. Также Valve оставит в продаже оригинальный Steam Deck на 256 ГБ, за который теперь попросят 400 долларов.

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