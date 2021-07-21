Valve анонсировала портативную консоль Steam Deck

Компания Valve анонсировала портативную консоль Steam Deck.

Steam Deck разработан совместно с AMD. Устройство получило платформу на базе Zen2 и RDNA2. Библиотека Steam всегда под рукой.

Портативная консоль обеспечивает удобное управление. Задняя часть оснащена кнопками L1 L2 R1 R2, а также есть четыре дополнительные кнопки. Передняя панель имеет два трекпада, d-pad и кнопки ABXY.

Игроков приятно удивит 7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Steam Deck включает в себя датчик гироскопа, стереодинамики, два микрофона, светодиодный индикатор и слот для MicroSD. Работает устройство на ОС SteamOS.

Доступные комплектации емкостью 64 ГБ (eMMC), 256 ГБ (NVMe SSD) и 512 ГБ (NVMe SSD).

Steam Deck уже доступен для предварительного заказа в ряде стран. Поставки начнутся в конце 2021 года.
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