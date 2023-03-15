Valve готовит новую версию Steam Deck с OLED-дисплеем

Некоторое время назад компания Valve выпустила свою портативную игровую консоль под названием Steam Deck, которая оказалась достаточно популярной среди геймеров. Дело в том, что производитель действительно поработал над оптимизацией своей игровой консоли, в результате чего играть на данном портативном устройстве можно буквально в любые современные видеоигры. На рынке просто нет конкурентов, которые смогли бы предоставить аналогичный набор видеоигр и производительность в мобильном режиме, так что компания Valve достаточно успешно продаёт свои устройства и не спешит выпускать вторую версию. При этом производитель отметил, в ближайшем будущем должна появиться версия игровой приставки, которая получит дисплей на базе технологии OLED.

Стоит сразу отметить, что никаких серьёзных преимуществ у данной новой версии игровой консоли не будет, потому что производитель делает ставку на унифицированный набор железа. Это значит, что разработчики видеоигр смогут адаптировать свои новые проекты под портативную консоль даже в том случае, если производитель выпустит новую версию. При этом OLED-дисплей предоставляет определённые преимущества в плане яркости и цветопередачи, благодарить чему геймер получает более качественные изображения. Это стоит учитывать в том случае, если пользователь планировал приобрести данную портативную консоль в ближайшем будущем, так как сейчас стоит подождать, и посмотреть на новую версию гаджета.
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