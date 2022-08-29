Valve готовит новую версию Steam Deck

Да, Steam Deck 2 может стать реальностью, и Valve с нетерпением ждет будущего. Valve стремится дополнить этот продукт улучшениями и итерациями аппаратного и программного обеспечения, выводя на рынок новые версии Steam Deck. По сути, это превратит портативный ПК и другие устройства аппаратного подразделения Valve, такие как Index, в часть продуктовой линейки нескольких поколений. Valve узнает от сообщества Steam о новых способах использования платформы, о которых они раньше не знали, и по существу будет использовать эти отзывы для дальнейшего улучшения Steam Deck. Valve также заявила, что хочет, чтобы новая версия компьютера была «более открытой», чем первое поколение. Учитывая, что это уже очень открытая система сама по себе, это только вопрос времени, когда компания найдет способ сделать SteamOS более доступным для пользователей.