Valve готовит новую версию Steam Deck

Steam Deck удалось стать одним из самых востребованных портативных устройств на рынке. И на то есть веская причина, поскольку это устройство способно без проблем запускать видеоигры текущего поколения, которые также доступны на ПК. Valve, конечно же, не проигнорировала успех портативного ПК, поскольку заявила, что будет еще одна итерация Steam Deck, в которой будет больше функций. Valve подтвердила это в презентации Steam Deck на новых рынках Азии. В буклете подробно рассказывается о некоторых изменениях в будущей версии консоли, например о том, что SteamOS получит универсальный установщик, чтобы каждый мог установить последнюю версию SteamOS, доступную в Steam Deck, на свой ПК. Однако более важная часть буклета касается грядущих версий Steam Deck следующего поколения.

Да, Steam Deck 2 может стать реальностью, и Valve с нетерпением ждет будущего. Valve стремится дополнить этот продукт улучшениями и итерациями аппаратного и программного обеспечения, выводя на рынок новые версии Steam Deck. По сути, это превратит портативный ПК и другие устройства аппаратного подразделения Valve, такие как Index, в часть продуктовой линейки нескольких поколений. Valve узнает от сообщества Steam о новых способах использования платформы, о которых они раньше не знали, и по существу будет использовать эти отзывы для дальнейшего улучшения Steam Deck. Valve также заявила, что хочет, чтобы новая версия компьютера была «более открытой», чем первое поколение. Учитывая, что это уже очень открытая система сама по себе, это только вопрос времени, когда компания найдет способ сделать SteamOS более доступным для пользователей.