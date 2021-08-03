Valve и AMD повысят производительность Linux в играх

Портативный компьютер Steam Deck от Valve может стать началом чего-то прекрасного для Linux-геймеров — это яркое доказательство того, что операционная система более чем способна запускать ваши любимые игры без каких-либо проблем. Тем не менее, еще до того, как производитель выпустит в релиз свою компактную игровую консоль нового поколения, геймерам на Linux сделают настоящий подарок, поскольку Valve и AMD объединяют усилия для повышения производительности ЦП в ОС с открытым исходным кодом. Грядущий портативный игровой ПК от Valve, Steam Deck, построен на базе AMD APU, которая включает в себя как процессор Zen 2, так и графический процессор RDNA 2. Это система на базе Linux, работающая на SteamOS 3.0, которая в свою очередь походит от дистрибутива Arch Linux. Это означает, что он сможет запускать игры для Windows только через уровень совместимости, поэтому у Valve есть Steam Play, также известный как Proton.

Уровень совместимости Steam Play — это то, как Steam Deck будет запускать игры, созданные для Windows, а это большинство из них, и это очень важно для Valve, чтобы консоль могла работать как можно более плавно и эффективно. Как отмечает издание Phoronix, AMD и Valve сейчас вместе работают над улучшением производительности и энергоэффективности драйвера ACPI CPUFreq, который напрямую связан с частотой процессора и масштабированием мощности при использовании вместе со Steam Play. По сути, это даст машинам Linux возможность лучше использовать оборудование, находящееся в их распоряжении. Это важно, когда вы пытаетесь добиться максимальной производительности от игровой машины, особенно когда речь заходит о портативных компьютерах.
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