Valve может прекратить производство Steam Machine

Компания Valve сообщила об изменениях в доступности Steam Machine — есть хорошие новости для тех, кто хочет приобрести устройство прямо сейчас, однако дальнейшие поставки могут столкнуться с проблемами из-за стремительного роста цен на оперативную память и накопители. Главное хорошее изменение касается версии Steam Machine с накопителем на 512 ГБ — теперь её можно купить без предварительной записи в лист ожидания. Ранее всем желающим приходилось сначала регистрироваться в очереди, однако теперь устройство доступно для непосредственного добавления в корзину. На момент публикации Valve указывает ориентировочные сроки доставки обеих версий — с комплектным контроллером и без него — от 3 до 5 рабочих дней (в США). Ситуация с версией на 2 ТБ значительно сложнее.

Valve предупреждает, что желающих приобрести её оказалось больше, чем доступных устройств. Поэтому компания закрывает листы ожидания для этой конфигурации — пользователи, уже записавшиеся в очередь, могут так и не получить возможности оформить покупку. При этом Valve продолжает производить Steam Machine, однако стоимость памяти и накопителей растёт беспрецедентными темпами. Из-за этого компания пока не может определить, сколько устройств удастся выпустить и по какой цене их получится продавать. Вероятно, производитель в определённый момент просто закроет данное направление, так как выпускать компьютеры становится слишком дорого даже для такого крупного бренда, как Valve.