Valve на финишной прямой перед релизом Steam Machine

Дата выхода Steam Machine пока не подтверждена, однако система стала заметно ближе к релизу. Игровое устройство Valve появилось в официальной базе совместимых продуктов Khronos Vulkan всего несколько дней назад. Новая запись, где устройство указано как «AMD Steam Machine», была добавлена 23 мая. В базе также раскрываются некоторые подробности о железе — система поддерживает Vulkan 1.4 через драйвер с открытым исходным кодом для графики AMD. Появление Steam Machine в официальной базе Vulkan-совместимых устройств может намекать на скорый запуск, хотя точных сроков это пока не раскрывает. Тем не менее, добавление в подобную базу обычно становится одним из последних этапов перед выходом нового оборудования на рынок. Похоже, Valve уже активно готовится к запуску системы, которую бывший руководитель Xbox Майк Ибарра считает главным будущим конкурентом PlayStation.

Насколько серьёзной угрозой новинка станет для доминирования PlayStation, во многом будет зависеть от цены. Стоимость Steam Machine до сих пор не объявлена. По слухам, внутри компании цена значительно выросла из-за подорожания оперативной памяти, поэтому текущая ситуация на рынке может вынудить Valve установить более высокий ценник, чем планировалось изначально. Это, естественно, способно снизить привлекательность устройства для покупателей. Дополнительной проблемой могут стать перекупщики, которые могут скупить устройства на релизе и затем перепродавать их дороже.