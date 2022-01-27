Valve начнет продавать портативную консоль Steam Deck с 25 февраля

Valve подтвердила, что Steam Deck поступит в продажу с 25 декабря. Те, кто зарезервировал устройство, получат электронное письмо с приглашением оплатить заказ в течение трех дней, а это означает, что первая партия устройств начнет поставляться с 28 февраля.

Valve также добавила, что будет выпускать новые партии еженедельно. Компания уточнила, что электронные письма с заказами отправляются в том же порядке, в котором были сделаны бронирования, и клиенты могут заказать только ту модель Steam Deck, которая была изначально зарезервирована. Компания по-прежнему позволяет клиентам делать бронирование за 5 долларов. На выбор предлагается три варианта: модель eMMC на 64 ГБ по цене 399 долларов, модель NVMe SSD на 256 ГБ по цене 529 долларов и модель NVMe SSD на 512 ГБ по цене 649 долларов. Что касается аппаратного обеспечения, Steam Deck будет оснащен четырехъядерным процессором AMD на базе архитектуры Zen 2 и графическим процессором на базе архитектуры AMD RDNA 2. Он оснащен 16 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5 и предлагает до 512 ГБ PCIe NVMe SSD.
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