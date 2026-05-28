Valve обновила цены на Steam Deck

Сегодня компания Valve резко повысила цены на Steam Deck, но хорошая новость в том, что вместе с этим консоль снова появилась в продаже. Теперь Steam Deck OLED с накопителем на 512 ГБ стоит 789 долларов вместо прежних 549 долларов, а версия на 1 ТБ подорожала с 649 до 949 долларов. На момент публикации обе модели доступны для заказа в Steam с доставкой в течение 3–5 рабочих дней, то есть проблема была именно в стоимости, а не в доступности комплектующих. Компания объяснила рост цен увеличением стоимости памяти и накопителей. При этом сама Steam Deck никак не изменилась — в Valve заявили, что новые цены отражают текущее состояние рынка компонентов и глобальные логистические сложности, затрагивающие всю индустрию. Компания также пообещала сообщить пользователям, если ситуация изменится.

Ещё в феврале Valve предупреждала, что Steam Deck может периодически исчезать из продажи в некоторых регионах из-за дефицита памяти и накопителей. Те же проблемы затронули и другие устройства компании. Изначально Valve планировала выпустить Steam Machine и Steam Frame в начале 2026 года, однако из-за нехватки компонентов запуск перенесли — теперь компания рассчитывает начать поставки ближе к концу года. И, естественно, проблемы с памятью и накопителями ударили не только по Valve. В апреле Lenovo подняла стоимость Legion Go 2 сразу на несколько сотен долларов, а Sony и Nintendo также объявили о повышении цен на PlayStation и Switch 2. То есть дело не только в Valve.