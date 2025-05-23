Valve обновила прошивку Steam Deck

Сегодня компания Valve выпустила новую версию операционной системы SteamOS, которая приносит свежие функции для Steam Deck и впервые официально поддерживает портативные устройства сторонних производителей — Lenovo Legion Go и серия ROG Ally от ASUS. SteamOS 3.7.8 стала первой стабильной версией с официальной поддержкой Lenovo Legion Go S, а также впервые предлагает рекавери-образ, с помощью которого можно установить SteamOS на другие портативные устройства на базе AMD, включая ROG Ally и оригинальный Legion Go — как Valve и обещала в январе этого года. До этого энтузиасты могли запускать SteamOS на таких устройствах, используя образ восстановления от Steam Deck, либо обращаясь к сторонним альтернативам вроде Bazzite.

Теперь же Valve прямо предлагает инструкции по запуску SteamOS на Legion Go и ROG Ally, хотя и предупреждает, что поддержка всех устройств, не являющихся официально сертифицированными SteamOS, пока не финальная. Но даже если вас не интересуют конкурирующие устройства, SteamOS 3.7.8 приносит немало новшеств для самой Steam Deck. Valve наконец реализовала возможность использовать микрофон Bluetooth-наушников — правда, пока только в режиме рабочего стола, а не в игровом. Кроме того, теперь можно включить LCD-экран Steam Deck с помощью Bluetooth-контроллера — ранее это было доступно только на OLED-модели, и особенно удобно при подключении к телевизору. Хорошо, что компания продолжает работать в этом направлении.
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