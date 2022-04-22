Valve перед выпуском обновила свою док-станцию ​​​​Steam Deck

Сегодня стало известно что, Valve незаметно обновила спецификации своей еще не выпущенной официальной док-станции для портативной игровой консоли Steam Deck. На странице технических характеристик Steam Deck изначально говорилось, что док-станция будет иметь один порт USB-A 3.1, два порта USB-A 2.0 и порт Ethernet для работы в сети, но теперь на странице говорится, что все три порта USB-A будут использовать гораздо более быстрый 3.1, и теперь в нем указано, что порт Ethernet на самом деле будет портом Gigabit Ethernet.

На странице технических характеристик Steam Deck от Valve были указаны исходные спецификации по состоянию на 12 февраля, а прилагаемая диаграмма док-станции указывала на порт «Ethernet» для подключения к сети. Но к 22 февраля спецификации были обновлены.