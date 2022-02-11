Valve показала огромный список совместимых игр на Steam Deck

Некоторые из последних игр Capcom теперь официально проверены Steam Deck, а Resident Evil Village, Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 получили заветный значок совместимости. Вполне вероятно, что остальная часть франшизы Resident Evil со временем переместится на портативную консоль, учитывая, что на пути нет барьеров для защиты от читов. Другие новые дополнения включают ряд игр от Xbox Game Studios. Prey и The Evil Within от Bethesda поддерживают существующие совместимые игры издателя, такие как Dishonored, Deathloop, Fallout 3 и The Elder Scrolls III: Morrowind.