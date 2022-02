Valve показала огромный список совместимых игр на Steam Deck

До даты выпуска Steam Deck осталось всего две недели и Valve спешно проверяет все 50 000 игр Steam на совместимость. Компания уже публично раскрыла статус проверки чуть более 450 игр.

Некоторые из последних игр Capcom теперь официально проверены Steam Deck, а Resident Evil Village, Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 получили заветный значок совместимости. Вполне вероятно, что остальная часть франшизы Resident Evil со временем переместится на портативную консоль, учитывая, что на пути нет барьеров для защиты от читов. Другие новые дополнения включают ряд игр от Xbox Game Studios. Prey и The Evil Within от Bethesda поддерживают существующие совместимые игры издателя, такие как Dishonored, Deathloop, Fallout 3 и The Elder Scrolls III: Morrowind.