Valve прекращает работу контроллера Steam

Steam Controller объединил некоторые уникальные идеи. Контроллер появился в 2015 году, и на тот момент он казался весьма перспективным.

Он был оснащен двумя сенсорными панелями, которые заменили аналоговые стики. Геймпад имел настраиваемые аппаратные кнопки и курки. Устройство выпустили в дополнение к Steam Machines, линейке компьютеров на модифицированном Linux.

Причиной закрытия производства стала низкая популярность устройства, одной из причин является его неудобство в пользовании. Через четыре года Valve прекратила выпуск своего геймпада Steam Controller. В данный момент Valve работает над развитием собственного шлема виртуальной реальности — Index.