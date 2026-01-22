Valve проведёт в этом году 29 распродаж в Steam

Когда игровые платформы сталкиваются с усилением конкуренции, одним из самых действенных способов удержать аудиторию можно смело назвать систему скидок и распродаж. И, судя по предоставленной информации, Valve не просто собирается регулярно проводить распродажи — Steam буквально завалит геймеров снижением цены, предлагая скидки в общей сложности 212 дней в течение года. Согласно дорожной карте, на данный момент запланировано 29 отдельных событий, которые объединяют крупные сезонные кампании и тематические фестивали по жанрам. Летняя распродажа займёт период с конца июня до начала июля, однако большинство акций нацелены на конкретные игровые сообщества.

Valve выделила отдельные недели для поклонников tower defense, любителей стратегий и игр про готовку, а также запланировала 3 фестиваля Next Fest, дающих ранний доступ к будущим релизам. Ряд мероприятий ориентирован на особенно узкие интересы, что говорит о том, что компания видит большую ценность в работе с увлечёнными нишами, чем в массовых скидках для всей аудитории сразу. При этом непрерывный поток скидок так или иначе меняет привычки геймеров покупать игры на релизе, так как они понимают, что можно подождать месяц с релиза, получив игру с приличной скидкой. Это может негативно сказаться на доходах издателей, но, с другой стороны, модель Steam явно работает — это крупнейшая платформа по продаже цифровых версий игр в мире. И конкуренты находятся очень далеко позади этого гиганта.