Valve проведёт в этом году 29 распродаж в Steam

Valve выделила отдельные недели для поклонников tower defense, любителей стратегий и игр про готовку, а также запланировала 3 фестиваля Next Fest, дающих ранний доступ к будущим релизам. Ряд мероприятий ориентирован на особенно узкие интересы, что говорит о том, что компания видит большую ценность в работе с увлечёнными нишами, чем в массовых скидках для всей аудитории сразу. При этом непрерывный поток скидок так или иначе меняет привычки геймеров покупать игры на релизе, так как они понимают, что можно подождать месяц с релиза, получив игру с приличной скидкой. Это может негативно сказаться на доходах издателей, но, с другой стороны, модель Steam явно работает — это крупнейшая платформа по продаже цифровых версий игр в мире. И конкуренты находятся очень далеко позади этого гиганта.