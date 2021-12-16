Valve уменьшает размер файла SteamOS с 24 ГБ до 10 ГБ для Steam Deck

Valve разрабатывает SteamOS 3.0 для запуска со своим грядущим портативным устройством Steam Deck с измененным интерфейсом. Последний образ SteamOS 20211120.2 показывает резкое уменьшение общего размера файла с 24 ГБ до 10 ГБ для операционной системы, что дает пользователям дополнительные 14 ГБ полезного пространства для игр и приложений. Valve также улучшила производительность Wi-Fi, исправила выход HDMI, повысила надежность сенсорного экрана и выпустила обновленные драйверы ядра для аудио, графического процессора и других компонентов. Эти изменения будут иметь большое значение, особенно для Steam Deck начального уровня, имеющей всего 64 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Steam Deck появится в продаже с февраля 2022 года.